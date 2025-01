Borse europee in rosso, corrono petrolio e dollaro

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con i mercati globali che soffrono un possibiledopo i continui dati positivi sull'economia statunitense. Stamattina sono arrivate dichiarazioni molto caute circa il proseguimento del sentiero dei tagli dei tassi da parte di, membro del consiglio direttivo della BCE, il quale ha affermato che altri tagli nel corso dell'anno saranno possibili ma che Francoforte deve essere attenta a bilanciare la necessità di tagliare i tassi per sostenere la crescita con quella di un allentamento cauto in modo che l'inflazione, in particolare quella dei servizi, non resti persistentemente più alta dell'obiettivo.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,49%. Lieve calo dell', che scende a 2.670,9 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,21% dopo le, che potrebbero influenzare le esportazioni di greggio russo verso i principali acquirenti, Cina e India. In agenda questa settimana ci sono i report mensili sul mercato petrolifero curati dall'IEA, OPEC e l'EIA.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +127 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,82%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,37%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,28%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,49%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dello 0,96% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 36.885 punti, ritracciando dello 0,96%. Negativo il(-1%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il(-0,91%).di Milano, troviamo(+1,13%),(+0,98%) e(+0,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,16%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,68%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,37%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,28%.di Milano,(+3,31%),(+3,01%),(+1,31%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,12%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,25%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,17%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,84%.