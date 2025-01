Mercati asiatici negativi, Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -(i listini giapponesi sono chiusi per festività), dopo che il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti di venerdì ha smorzato le speranze degli investitori per i tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.Sono arrivati, con le esportazioni e le importazioni a dicembre che hanno superato le aspettative con un margine significativo. In particolare, le esportazioni sono aumentate del 10,7% rispetto all'anno precedente, superando le aspettative di una crescita annua del 7,3%.Si posiziona sotto la linea di parità l'(-0,4%), così come Shanghai (-0,27%)In discesa(-1,22%); con analoga direzione, variazioni negative per(-1,04%).Negativo(-0,82%); con analoga direzione, in ribasso(-1,31%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,46% rispetto alla seduta precedente. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,31%.Il rendimento dell'è pari 1,21%, mentre il rendimento delscambia 1,65%.