Poco mossa la Borsa americana

(Teleborsa) - Avvio di settimana dimesso per la borsa di Wall Street, con l'attenzione degli investitori rivolta ai molti dati economici, in agenda in questa ottava, tra cui quelli sull'inflazione di dicembre e, mentre prende il via la. Nei prossimi giornisono attesi anche una serie di dichiarazioni di numerosi governatori della Federal Reserve.Sul fronte societario,, dopo che l'amministrazione Biden ha annunciato nuovi controlli senza precedenti sulle esportazioni di chip per computer e altre tecnologie fondamentali per progetti avanzati di intelligenza artificiale.Sulle prime rilevazioni, ilcontinua la sessione sui livelli della vigilia a 41.932 punti, mentre, al contrario, perde terreno l', che retrocede a 5.780 punti, ritracciando dello 0,82%. Negativo il(-1,17%); sulla stessa linea, variazioni negative per l'(-0,87%).