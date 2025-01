Prevalgono le vendite a Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di, che scambia con un calo del 2,02% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso, mentre, al contrario, balzo di, che continua la giornata al 3,41%.Balza in alto(+1,91%); con analoga direzione, in frazionale progresso(+0,31%).Guadagni frazionali per(+0,36%); come pure, poco sopra la parità(+0,47%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,06%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,09%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,09%.Il rendimento per l'è pari 1,24%, mentre il rendimento deltratta 1,66%.