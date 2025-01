Brillante il listino americano trascinato dalle banche dopo le trimestrali

Citigroup

(Teleborsa) -dopo la pubblicazione di dati che hanno mostrato che une la pubblicazione didegli Stati Uniti.Sul primo fronte, il rapporto del Dipartimento del lavoro ha mostrato che l'è aumentato del 2,9% a dicembre, in linea con le aspettative, mentre l'indice core è aumentato del 3,2%, inferiore alle attese per un aumento del 3,3%.Per quanto riguarda le tornata all'utile per 2,9 miliardi di dollari nel quarto trimestre,ha registrato un balzo dell'utile del quarto trimestre a 4,1 miliardi di dollari con la forza dell'investment banking,ha segnalato un utile del quarto trimestre in crescita grazie a forti commissioni dell'investment banking,ha messo a segno un quarto trimestre sopra le attese con un balzo dell'investment banking,ha registrato un AUM record a 11,55 trilioni di dollari.Guardando aidi Wall Street, ilè in aumento dell'1,45%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 5.931 punti. Balza in alto il(+1,9%); sulla stessa linea, su di giri l'(+1,71%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+2,27%),(+2,17%) e(+2,17%).Tra i(+5,39%),(+3,54%),(+2,48%) e(+2,35%).Tra idel Nasdaq 100,(+6,89%),(+5,70%),(+5,62%) e(+5,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,35%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,41%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,17%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.