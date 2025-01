Citigroup torna all'utile per 2,9 miliardi di dollari nel quarto trimestre

Citigroup

(Teleborsa) -ha registrato unper ildel 2024 di 2,9 miliardi di dollari, ovvero 1,34 dollari per azione, supari a 19,6 miliardi di dollari. Ciò si confronta con una perdita netta di 1,8 miliardi di dollari, ovvero -1,16 dollari per azione, su ricavi pari a 17,4 miliardi di dollari per il quarto trimestre del 2023. La banca ha battuto le attese degli analisti.I ricavi sono aumentati del 12% rispetto al periodo dell'anno precedente, su base reported, trainati dalladi Citi e dal, parzialmente compensato da un calo in All Other. Escludendo l'impatto della svalutazione della valuta argentina e gli impatti correlati alle cessioni in entrambi i periodi, i ricavi sono aumentati del 7%. L'aumento dell'utile è stato guidato principalmente guidata da ricavi più elevati, spese inferiori e costo del credito inferiore."Il 2024 è stato un anno critico e i nostri risultati dimostrano che lae sta guidando prestazioni più forti nelle nostre attività - ha commentato la- Il nostro utile netto è aumentato di quasi il 40% a 12,7 miliardi e abbiamo superato il nostro obiettivo di fatturato per l'intero anno, inclusi anni record in Servizi, Wealth e U.S. Personal Banking. Abbiamo sostenuto le spese entro le nostre linee guida e migliorato il nostro rapporto di efficienza, concludendo al contempo una. Abbiamo restituito quasi 7 miliardi di dollari di capitale agli azionisti ordinari e il nostro Consiglio di amministrazione ha autorizzato un programma per riacquistare 20 miliardi di dollari in azioni ordinarie.Per l', Citigroup ha riportato un utile netto di 12,7 miliardi di dollari, su ricavi di 81,1 miliardi di dollari, rispetto a un utile netto di 9,2 miliardi di dollari su ricavi di 78,5 miliardi di dollari per l'intero anno 2023.