Borse asiatiche in rialzo, spicca Seul dopo decisione Bank of Korea

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo il rally di Wall Street sulla scia di un calo inaspettato nei numeri dell'inflazione core a dicembre e di solide trimestrali bancarie.La ha sorpreso il mercato mantenendo invariati i tassi di riferimento al 3% (atteso un taglio di 25 punti base), mentre i sono saliti del 3,8% a dicembre, in linea con le attese.Sul fronte societario, i ricavi e gli utili del quarto trimestre dihanno, poiché la domanda di chip avanzati utilizzati nelle applicazioni di intelligenza artificiale ha continuato a crescere.termina la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,33%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata l'8 di questo mese; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,26%, e per Shanghai, che sale dello0,32%.Buona la prestazione di(+1,12%); come pure, in denaro(+1,23%). In frazionale progresso(+0,33%); sulla stessa linea, in rialzo(+1,33%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,21%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,03%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto 0%.Il rendimento dell'scambia 1,21%, mentre il rendimento per ilè pari 1,65%.