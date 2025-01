Borse europee in rialzo con il lusso, FTSE MIB tocca 36.000 punti

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche è arrivato a toccare la soglia psicologica di 36.000 punti (sui massimi da gennaio 2008) e il CAC 40 che fa meglio di tutti grazie al balzo dei conglomerati del, in una giornata di grandi rialzi per il settore dopo che le vendite del terzo trimestre dihanno superato le aspettative del mercato nonostante un calo in Cina.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,028. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.703,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla dello 0,96%, scendendo fino a 79,27 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +115 punti base, aumentando di 10 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,70%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,29%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,57%, e in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,00%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,81%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 38.087 punti. Positivo il(+0,98%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,36%).di Milano, troviamo(+8,87%),(+2,88%),(+1,73%) e(+1,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,91%. Tentenna, che cede lo 0,73%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.Tra i(+6,79%),(+6,53%),(+5,97%) e(+5,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,03%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,00%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,10%.