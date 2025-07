Borse europee negative. Inflazione all'obiettivo ma nessun impegno BCE sui tassi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo la brillante chiusura di secondo trimestre. L'attenzione oggi è stata rivolta alla pubblicazione di alcuni dati macroeconomici chiave e alle dichiarazioni dei più importanti banchieri centrali del mondo, riuniti a Sintra (Portogallo) per il consueto forum della Banca centrale europea.Sul primo fronte, stamattina è emerso che l' si è attestata in linea con le attese. L'indice CPI ha registrato un aumento del 2% su base annua, in lieve rialzo di un decimo rispetto al mese precedente, principalmente a causa dei rincari dei carburanti legati al temporaneo picco del prezzo del petrolio, successivamente rientrato.Nel pomeriggio, la presidente della BCE ha detto che questo dato è "in linea con l'obiettivo" e che per quanto riguarda il futuro ci sono "rischi bilaterali" derivanti da una maggiore frammentazione e da sviluppi geopolitici "preoccupanti". Inoltre, ha detto che la BCE "continuerà a decidere meeting dopo meeting, sulla base dei dati, e non ci impegniamo ad alcun percorso predefinito" sui tassi.Il numero uno della Fed, ha invece riconosciuto che la banca centrale statunitense avrebbe già tagliato i tassi se non fosse stato per i dazi e non ha escluso l'opzione di riprendere i tagli dei tassi a luglio, ma non l'ha nemmeno appoggiata. Powell ha anche riflettuto su quale voglia che sia la sua eredità, riconoscendo che mancano solo 10 mesi alla fine del suo mandato. Ha elencato tre obiettivi: stabilità dei prezzi, massima occupazione e stabilità finanziaria.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,178. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,16%. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 65,47 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +81 punti base, con ilche si posiziona al 3,37%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,99%,avanza dello 0,28%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,04%.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,58%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 42.027 punti. In lieve ribasso il(-0,56%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo il(-0,29%).di Milano, troviamo(+3,43%),(+3,10%),(+2,31%) e(+2,13%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,00%. Crolla, con una flessione del 4,21%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,09%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,08%.di Milano,(+5,19%),(+4,32%),(+3,00%) e(+2,51%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,75%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,30%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,90%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,61%.