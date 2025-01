Stellantis, consegne in calo del 9% nel quarto trimestre. Pesa il Nord America

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, ha comunicato che leper l'sono stimate arispetto allo stesso periodo del 2023 (in miglioramento rispetto al -20% del terzo trimestre). L'andamento delle consegne nel periodo si è mosso direzionalmente in linea con quello delle vendite sottostanti, pari a - 5% circa, in quanto le iniziative di riduzione delle scorte negli Stati Uniti si sono concluse con successo e le consegne in Europa sono state sostenute dal lancio di alcuni prodotti di nuova generazione che hanno ridotto il gap temporaneo nell'offerta di alcuni modelli Stellantis nella regione.In particolare, in, le consegne del quarto trimestre sono diminuite di circa 115 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2023, con un calo del 28% su base annua, a fronte di un calo delle vendite più contenuto, pari al 5% su base annua.Nell', il calo delle consegne del 6% su base annua nel 4° trimestre si è fortemente ridotto rispetto al 3° trimestre (-17%su base annua), in quanto la temporanea carenza di alcuni modelli del segmento B è stata sostanzialmente ridotta grazie al lancio della Citroen C3/e-C3.Nel "" di Stellantis, le consegne sono cresciute del 5%, trainate da un incremento del 12% in Sud America e da una situazione stabile in Medio Oriente e Africa, più che compensando il calo in Cina, India e Asia Pacifico.