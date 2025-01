Wall Street riprende fiato dopo corsa vigilia

Morgan Stanley

Bank of America

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street che riprende fiato dopo la corsa della vigilia spinta dall'ottimismo per l'andamento deinegli Stati Uniti e quindi dalle prospettive sulle mosse della. A dare linfa hanno contribuito anche i primi buoni risultati che stanno arrivando dalle grandi banche americane, che hanno dato il via alla stagione delleA frenare la corsa di ieri contribuisce, invece, il dato debole sulle vendite al dettaglio , pubblicato prima dell'Opening Bell, che ha evidenziato consumi sotto le aspettative degli analisti, in pieno periodo natalizio, sotto le stime. Sul fronte del lavoro, le richieste di sussidi alla disoccupazione sono saliti più delle aspettative, mentre i prezzi all'importazione sono a sorpresa.Sul versante delle trimestrali,ha annunciato un utile più che raddoppiato , nel quarto trimestre, mentre la trimestrale diè risultata sopra le attese con balzo commissioni investment banking.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la sessione sui livelli della vigilia a 43.226 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.954 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,11%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(+0,03%).