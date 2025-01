Federalberghi Roma: accordo con ACI

(Teleborsa) - Firmato all’Hotel Royal Santina dal Presidente di Federalberghi Roma,i, un protocollo d’intesa tra Federalberghi Roma e ACI, grazie al quale saranno garantite fino a tutto il 2027 particolari condizioni di favore ai soci ACI e ACI Storico cheLe strutture associate a Federalberghi Roma che aderiranno alla convenzione attraverso sconti sul prezzo del pernottamento - si legge - verranno inserite nell’elenco delle aziende alberghiere suggerite ai soci ACI e ACI Storico.Per il Presidente di Federalberghi Roma,, l’accordo ha una valenza che non può dirsi solo strategica: “Siamo estremamente lieti di aver siglato questa intesa con un partner della caratura, storia e tradizione dell’Automobile Club d’Italia. Per un’associazione territoriale, se pur rappresentativa dell’ospitalità alberghiera della Capitale, la nascita di una collaborazione fattiva con un soggetto di rilevanza nazionale rappresenta motivo d’orgoglio. Sono certo che l’accordo produrrà effetti estremamente positivi, sia in termini di soddisfacimento delle esigenze e dei desideri di soggiorno dell’oltre un milione di soci ACI sparsi in tutta Italia che di visibilità per i nostri alberghi”.- dichiara il Presidente dell'Automobile Club d'Italia,- è la chiave strategica per vincere la sfida imposta da un mercato sempre più globale. L'accordo siglato tra ACI e Federalberghi Roma sancisce un'intesa che può estendere i propri orizzonti territoriali e contenutistici, promuovendo nuove forme di leisure turistico, culturale e sportivo".