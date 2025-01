Chiusura positiva per i listini europei. Debole Milano

S&P-500

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che archivia una seduta all'insegna della debolezza. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'vanta un progresso dello 0,49%.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,042. L'continua gli scambi a 2.741,1 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,19%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 76,27 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,59%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,25%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,33%, eavanza dello 0,48%. A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 36.059 punti, con uno scarto percentuale dello 0,23%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 38.273 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 21/01/2025 è stato pari a 2,49 miliardi di euro, in calo del 13,93%, rispetto ai 2,9 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,76 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,49 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,89%.Buona performance per, che cresce dell'1,96%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,81%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,77%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,53%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,19%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,15%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+3,24%),(+2,84%),(+2,57%) e(+2,35%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,13%.