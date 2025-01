Performance piatta delle Borse europee, regna la cautela

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.Apertura nel segno della cautela per i mercati europei. Manca la spinta di– ieri chiusa per il Martin Luther King Day – e attenzione rivolta alle prossime mosse di, tornato alla Casa Bianca dopo la cerimonia di insediamento. Il presidente americano non ha incluso nuovi dazi nei confronti diedtra le prime misure del suo mandato – mentre sono arrivate indicazioni sull’arrivo di un incremento del 25% delle tariffe doganali per le merci in arrivo nel Paese da– ma gli investitori restano vigili.Focus rivolto anche sullein arrivo e sulle prossime decisione della Fed.Lieve calo dell', che scende a quota 1,037. Lieve aumento dell', che sale a 2.724,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +112 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,61%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,26%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 36.097 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 38.291 punti.Sulla parità il(-0,1%); leggermente negativo il(-0,23%).di Milano, troviamo(+1,32%),(+1,03%),(+0,65%) e(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,84%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,20%.di Milano,(+1,57%),(+1,25%),(+1,16%) e(+1,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,49%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,22%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.