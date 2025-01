Chiusura positiva per i listini europei. Debole Milano

S&P-500

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che archivia una seduta all'insegna della debolezza. Bilancio decisamente positivo a Wall Street, con l'che vanta un progresso dello 0,83%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,042. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,56%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 75,83 dollari per barile.Non basta la buona performance dinelle prime ore di contrattazione per recuperare le perdite a. Giornata negativa per l'interoSpicca lo sprint diche vede il prezzo salire sopra i 70 euro per azione dopo l'annunciio di abbandonare il progetto di, in Massachusetts, per la costruzione di un impianto dedicato alla produzione di cavi per parchi eolici offshore, e in scia alla presentazione del progettonegli Usa per la costruzione di una rete nazionale di data center in grado di sostenere le future infrastrutture di intelligenza artificiale. Bene ancheSi riduce di poco lo, che si porta a +109 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,59%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,01%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,86%.Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,57%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 38.084 punti.Guadagni frazionali per il(+0,44%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,57%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 3,42%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,58%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,56%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,37%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,95%.Calo deciso per, che segna un -2,3%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,04%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,99%.del FTSE MidCap,(+3,91%),(+3,70%),(+3,39%) e(+2,48%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,51%.Seduta negativa per, che scende del 4,29%.Sensibili perdite per, in calo del 4,20%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,93%.