In leggero rialzo Wall Street: bene il settore tech, vola Netflix

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,26% a 44.140 punti; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,80%.Effervescente il(+1,64%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,06%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,46%) e(+1,97%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,54%) e(-0,66%).Prosegue la giornata positiva aconancora tra i titoli più positivi grazie ai risultati trimestrali. Bene anche il comparto tech sulla scia del nuovoper dotare gli Stati Uniti di una moderna rete di data center in grado di sostenere le infrastrutture dell'IA.Si sono stabilizzati invece i prezzi del, dopo le pesanti perdite seguite alla dichiarazione di emergenza nazionale da parte del presidente Trump per aumentare la produzione di energia.Sulè sceso a dicembre il superindice USA che sintetizza le condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il(LEI) si attesta a quota 101,6 punti in calo dello 0,1% rispetto al mese precedente dopo un aumento rivisto al rialzo dello 0,4% a novembre. Il LEI è diminuito dell’1,3% nella seconda metà del 2024, leggermente inferiore al calo dell’1,7% nella prima metà dello scorso anno.