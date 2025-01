Seduta positiva a Piazza Affari: Unicredit la migliore, giù Ferrari

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'Giornata positiva per ilche posiziona Piazza Affari in territorio positiva. Tra i migliori titoli spiccanoche gode di fiducia dopo la pubblicazione del nuovoquesta settimana.Sul fronte macroeconomico, laha pubblicato i dati sulla fiducia dei consumatori della zona Euro: migliora il sentiment ma meno di quanto atteso dagli analisti.Attenzione dei mercati rivolta all'intervento del presidente Usa,, che ha parlato alribadendo l'intenzione di chiedere a tutte le nazioni della Nato di aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL. Il presidente americano ha anche affermato che calino i tassi di interesse. "Dovrebbero calare un tutto il mondo” ha dichiarato Trump.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,042. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 74,61 dollari per barile, con un calo dell'1,09%.In salita lo, che arriva a quota +114 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,65%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,74%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,23%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,70%.Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,72%, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,66%, portandosi a 38.337 punti.Pressoché invariato il(-0,02%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il(-0,16%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta del 23/01/2025 risulta essere stato pari a 2,53 miliardi di euro, in ribasso (-6,42%), rispetto ai precedenti 2,7 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,66 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,5 miliardi.di Piazza Affari,avanza del 2,53%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,38%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,13%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,04%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,85%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,07%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.di Milano,(+3,09%),(+2,88%),(+2,86%) e(+2,60%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,64%.Calo deciso per, che segna un -2,94%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,84%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,34%.Tra ledi maggior peso:00:50: Bilancia commerciale (atteso -55 Mld ¥; preced. -110,3 Mld ¥)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 217K unità)16:00: Fiducia consumatori (atteso -14 punti; preced. -14,5 punti)18:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,1 Mln barili; preced. -1,96 Mln barili)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%).