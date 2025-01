Banca Investis, ingresso di Andrea Baglioni come Head of Financial Sponsors

Alantra

(Teleborsa) -, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha annunciato l'. All'interno della Direzione di Capital Markets & Corporate Advisory guidata da Christian Basellini, Baglioni gestirà le relazioni con fondi di private equity ed investitori finanziari, coordinando principalmente le operazioni di M&A e Debt Advisory.Il manager vanta un', con un focus su operazioni nel mid-market italiano e in molteplici settori, tra cui industrial, consumer e healthcare. Baglioni proviene da Lincoln International, dove ricopriva il ruolo di Director con responsabilità di origination per la practice Healthcare in Italia. In precedenza, ha lavorato dal 2012 al 2019 in, dove ha ricoperto diversi ruoli sino a quello di Vice President, e precedentemente in Deloitte e Lazard."Con il suo ingresso, consolidiamo ulteriormente la nostra squadra di professionisti di alto livello - ha dichiarato, Head of Capital Markets & Corporate Advisory di Banca Investis - Grazie alla sua solida esperienza nel settore M&A e Debt Advisory, Andrea contribuirà in modo significativo al nostro impegno nel supportare l'economia italiana attraverso operazioni strategiche e ad alto impatto. Le sue competenze saranno un prezioso valore aggiunto per il Gruppo".