Meloni in Arabia Saudita: nuova partnership strategica e accordi per quasi 10 miliardi

(Teleborsa) - Accordi per quasitranel quadro di una partnership strategica che rafforza le relazioni fra i due Paesi. La presidente del Consiglioha incontrato il principedurante una visita ufficiale in Arabia Saudita, nell’ambito degli sforzi del governo italiano per rafforzare la collaborazione con i Paesi del Golfo su temi di interesse comune. Ad Al-Ula i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta che eleva i rapporti bilaterali e avvia una cooperazione strutturata, ha spiegato Palazzo Chigi in una nota.Tra leconcordate, l’organizzazione nei prossimi mesi di une l’avvio di un processo per definire un. Nel corso del colloquio, Meloni e bin Salman si sono confrontati su diversedi rilievo, anche nel contesto delle relazioni tra Unione Europea e Consiglio di Cooperazione del Golfo. Tra i temi trattati anche "la ricerca di una pace giusta e duratura in Ucraina", il consolidamento del cessate il fuoco a Gaza e la ripresa di un processo politico verso una soluzione dei due Stati, il sostegno a un processo politico inclusivo in Siria e gli sforzi di ricostruzione e l’assistenza al Libano.Meloni e Mohammad bin Salman hanno discusso anche dibasato sulla neutralità tecnologica e sulle interconnessioni tra reti e dello sviluppo die iniziative comuni per il progresso sostenibile inNel corso di un punto stampa al termine della visita Meloni ha rivendicato l'obiettivo di "risultati concreti" raggiungi nell'intesa con il principe saudita bin Salman. "Italia e Arabia Saudita hanno interesse a stringere" su varie materie "altro tema è la questione di chi dovesse favorire attività di proselitismo in Europa e su questo io non ho cambiato idea. Ma non mi pare che ci sia nulla di tutto questo nel lavoro che abbiamo fatto in questi giorni", ha aggiunto Meloni.La presidente del Consiglio ha poi dichiarato che l'Italia è favorevole all'ingresso dei sauditi nel programma per ilche vede insieme Italia, Giappone e Regno Unito, il. "Chiaramente è un lavoro non immediato, perché intanto dobbiamo chiudere tutto il lavoro a tre con i governi di Gran Bretagna e Giappone, e intanto favorire anche un avvicinamento del regno saudita che deve avvicinare le sue capacità industriali della difesa a quelle degli altri attori coinvolti", ha precisato. Quanto alle minacce di dazi di, ha risposto: "lo scontro non conviene a nessuno, serve il dialogo".