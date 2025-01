Piazza Affari: calo per Sesa

società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione dell'1,88%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni tecniche attuali dimostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 59,65 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 60,3. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 59,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)