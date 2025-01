Wall Street mista, crollano tech e chip dopo novità DeepSeek

Nvidia

(Teleborsa) -, dopo che nel weekend si è acceso l'interesse per un modello di intelligenza artificiale cinese a basso costo, sollevando interrogativi sulla necessità di ingenti investimenti nelle tecnologia attorno all'AI e sulle valutazioni elevate delle società che fin qui sono emerse come le più promettenti in questo campo (come).Laha lanciato un assistente gratuito che, a suo dire,, apparentemente sfidando una scommessa diffusa nei mercati finanziari secondo cui l'intelligenza artificiale guiderà la domanda lungo una filiera che va dai produttori di chip ai data center e ai produttori energia green.DeepSeek ha superato il rivale ChatGPT diventando l'negli Stati Uniti, evidenziando la potenziale sfida alla leadership statunitense nei settori dell'intelligenza artificiale, dei chip e della tecnologia. "Sebbene sia ancora presto, questo sviluppo non dovrebbe essere sottovalutato data l'esuberanza e l'elevata valutazione delle azioni correlate all'intelligenza artificiale negli Stati Uniti - hanno commentato gli analisti di Danske Bank -".Al di là degli sviluppi su DeepSeek, i colossi tecnologici statunitensi rimarranno al centro dell'attenzione questa settimana, poichéche hanno alimentato la maggior parte dei rialzi l'anno scorso - diffonderanno laTra leche rilasceranno i conti ci sono. Oggi, prima della campanella,ha comunicato abbonati wireless sopra le attese del mercato nel quarto trimestreResta alta l'attenzione anche sulle, con Riksbank, Bank of Canada e Federal Reserve che annunceranno le loro decisioni sui tassi mercoledì, mentre giovedì si riunirà la BCE. Per quanto riguarda la, i mercati si aspettano ampiamente che la banca centrale statunitense mantenga stabile il suo tasso di riferimento.Sul fronte interno, nel weekend il presidenteha minacciato di imporredel 25-50% sulladopo che la nazione sudamericana ha rifiutato di accettare voli militari che trasportavano migranti respinti dagli USA. Tuttavia, le minacce tariffarie sono state sospese domenica sera dopo che è stato raggiunto un accordo. Sebbene la Colombia rappresenti solo circa lo 0,5% delle importazioni statunitensi, questo scontro potrebbe rappresentare un segnale di avvertimento per altri paesi in futuro.Guardando aidi Wall Street, ilsta mettendo a segno un +0,3%, mentre, al contrario, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 5.999 punti. In netto peggioramento il(-3,04%); sulla stessa linea, pessimo l'(-1,95%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,99%),(+1,93%) e(+0,50%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-5,44%),(-3,44%) e(-1,30%).Tra i(+5,05%),(+3,12%),(+3,01%) e(+2,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,38%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,81%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,63%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,78%.(+3,65%),(+3,29%),(+3,01%) e(+3,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -18,76%. Scende, con un ribasso del 17,13%. Crolla, con una flessione del 16,63%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 15,62%.