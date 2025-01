Zegna, ricavi salgono a 1.947 milioni di euro nel 2024. Americhe compensano calo Cina

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha registratopari a 1.946,6 milioni di euro per l', +2,2% anno su anno rispetto ai 1.904,5 milioni del 2023 (+3,4% a valuta costante e -1,9% organico). I ricavi nel quarto trimestre hanno raggiunto 589,2 milioni di euro, +3,3% anno su anno (+3,6% a valuta costante e +2,9% organico).Il canale(DTC) hadel Gruppo, +9,3% anno su anno per il Gruppo e +10,5% anno su anno per il marchio ZEGNA."Nel quarto trimestre del 2024, i ricavi del Gruppo sono aumentati del 3%, spinti dal canale DTC ZEGNA che è cresciuto del +11% con una crescita a due cifre negli Stati Uniti e in EMEA, accelerando sequenzialmente rispetto al trimestre precedente - ha commentato il- Anche Thom Browne e TOM FORD FASHION hanno registrato una crescita positiva nell'importantissimo canale DTC nel quarto trimestre"."Prevediamo che il- ha spiegato - Mentre abbiamo visto solide performance nelle Americhe e in EMEA nelle prime settimane di gennaio, crediamo anche che ci sarà una volatilità continua rispetto alla domanda dei consumatori in Cina. Siamo preparati ad affrontare queste sfide con la guida del nostro talentuoso team e una forte attenzione alle nostre priorità: continuare a costruire sul valore del marchio, concentrare gli investimenti su progetti strategici chiave e raddoppiare i nostri punti di forza esistenti".Nel 2024,ha registrato ricavi per 680,3 milioni di euro, +3,3% anno su anno (+0,4% organico), rappresentando il 35% dei ricavi del Gruppo. I ricavi nellesono ammontati a 524,8 milioni di euro, +15,4% anno su anno (+6,8% organico), rappresentando il 27% dei ricavi. Laha registrato ricavi per 509,4 milioni di euro, -14,5% anno su anno (-13,7% organico), rappresentando il 26% dei ricavi. I ricavi nelsono cresciuti a 229,9 milioni di euro, +19,4% anno su anno (+6,9% organico), rappresentando il 12% dei ricavi del Gruppo.