Prevalgono le vendite a Tokyo, chiusi Seul e i mercati cinesi per capodanno lunare

Tokyo

Nikkei 225.

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di, che scambia con un calo dell'1,34% sulSulla parità(+0,14%).Ferme le contrattazioni aper il capodanno sudcoreano e nei, anche in questo caso per le festività legate al capodanno. Su Tokyo pesa il forte calo dei produttori di chip legate alla preoccupazione generata dal nuovo modello didiche sembra in grado di competere con le prestazioni dei suoi rivali ma a costi molto inferiori.Giornata interlocutoria invece sulin attesa delle indicazioni che arriveranno dai dati sull'. Dati che potrebbero influire sulle aspettative di nuovi tagli dei tassi di interesse da parte dellaIn denaro(+0,96%); senza direzione(-0,18%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,28%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dell'1,57%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,52%.Il rendimento per l'è pari 1,2%, mentre il rendimento deltratta 1,64%.