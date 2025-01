Banco BPM, finanziamento da 21 milioni di euro a Infra.To

Banco BPM

(Teleborsa) -ha perfezionato un’operazione di finanziamento pera favore di, società fondata nel 2010 e interamente di proprietà del Comune di Torino, specializzata nella gestione delle infrastrutture nonché nelle attività di engineering, progettazione, costruzione e sviluppo impianti per i sistemi di trasporto di persone e merci, sia in ambito pubblico che privato.La linea di credito concessa, unadella, risponde alle necessità di Infra.To nel finanziare parte dei costi di realizzazione del nuovo deposito treni – che sorgerà a Collegno, in provincia di Torino - della linea metropolitana automatica M1 di Torino. L’operazione è in linea con la strategia di Infra.To e si colloca nel più ampio e articolato progetto di espansione della rete di trasporto urbano del capoluogo piemontese."Il finanziamento concesso da Banco BPM – commenta il Presidente Infra.To- rappresenta un tassello importante per il potenziamento della nostra infrastruttura metropolitana, confermando il nostro impegno nello sviluppo di una mobilità sostenibile ed efficiente. La realizzazione del nuovo deposito treni a Collegno consentirà di migliorare la gestione e la manutenzione della flotta, contribuendo all’affidabilità e alla qualità del servizio per i cittadini"."Questa importante operazione a favore di Infra.To, un’eccellenza attiva in un settore cruciale per il Paese come quello delle infrastrutture, conferma ancora una volta l’impegno e la volontà di Banco BPM di sostenere il tessuto socioeconomico locale e le comunità nelle quali opera – ha dichiarato, Responsabile della Direzione Territoriale Novara, Alessandria e Nord-Ovest di Banco BPM –. Crediamo nel nostro ruolo di banca del territorio, per questo motivo intendiamo crescere assieme a privati e imprese per essere un partner di riferimento di tutte quelle realtà virtuose che desiderano realizzare i propri obiettivi".