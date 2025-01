Borse europee guardano a Fed e BCE. LVMH frena il lusso

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Giornata caratterizzata dall'attesa per ladi interesse. Scontato un mantenimento dello status quo sul costo del denaro, mentre. Prosegue, nel frattempo, la stagione delle trimestrali in USA e in avvio in Europa.Sul listino milanese, ancora sotto i riflettori le banche, dopo che ieri il CdA di Mediobanca ha respinto l'offerta pubblica di scambio lanciata da MPS, definendola prima di senso finanziario e industriale.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,29%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.759,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,62%) si attesta su 73,31 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,62%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,81%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,34%. Tentennacon un modesto ribasso dello 0,26%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,5%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,51%, portandosi a 38.560 punti.di Milano, troviamo(+4,01%),(+3,21%),(+2,65%) e(+2,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,50%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,30%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,1%.Tentenna, che cede lo 0,98%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,79%),(+3,62%),(+3,48%) e(+2,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,43%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.