Tonica Tokyo. Chiusi gli altri mercati asiatici per festività

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta positiva per la borsa diche archivia la giornata con un guadagno frazionale suldell'1,08%, mentre sono chiusi, in occasione del Capodanno lunare, la maggior parte dei mercati asiatici: la piazza di Shanghai, quella di Seoul e quella di Hong Kong.Tra gli altri listini aperti, ma che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: senza direzione(+0,6%); in frazionale progresso(+0,65%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%. Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione dello 0,06% sui valori precedenti. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%.Il rendimento dell'tratta 1,19%, mentre il rendimento delè pari 1,64%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -2,2%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,4%; preced. 2,8%).