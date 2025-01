Riciclaggio, UIF: operazioni sospette in calo nel 2024. 4° trimestre anomalo

(Teleborsa) - Neldel 2024 l'per l'Italia ha ricevuto 75.375 segnalazioni di operazioni sospette, inrispetto allo stesso semestre dell'anno precedente; nel complesso dell'anno le segnalazioni ricevute sono state 145.401, in calo del 3,3% rispetto al 2023.La tendenza alla riduzione del numero delle segnalazioni, avviatasi nel 2023 in coincidenza con l'obiettivo strategico della UIF volto ad accrescere la capacità selettiva dei soggetti obbligati,, per effetto dell'aumento di segnalazioni provenienti da alcuni operatori del comparto non bancario; la UIF ha quindi avviato interlocuzioni mirate con questi segnalanti per analizzare le cause di tale andamento e definire soluzioni e correttivi volti a perseguire la qualità del flusso segnaletico.La riduzione del numero complessivo delle segnalazioni si affianca all'sia in termini di numerosità dei soggetti e delle operazioni segnalati sia, soprattutto, con riferimento alla crescente sofisticazione delle tecniche e degli schemi di riciclaggio rilevati.Nello specifico, nel secondo semestre del 2024 è stato registrato un significativo incremento delle segnalazioni trasmesse dagli(+42,7% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente), dagli istituti di moneta elettronica (+16,9%) e dai professionisti (+12,9%), trainati dalla categoria dei notai che, anche per il tramite del Consiglio Nazionale del Notariato, ha aumentato il proprio flusso segnaletico del 14,1% sul semestre omologo. Tra gli altri operatori non finanziari si evidenzia l'incremento dei prestatori di servizi per le cripto-attività (passati da 514 a 1.812 segnalazioni) e degli operatori del settore dell'oro (da 650 a 1.349).Viceversa, per il, che trasmette la quota maggioritaria delle segnalazioni,(-8,3%); in calo anche il flusso segnaletico dei prestatori di servizi di gioco (-15,9%).Sotto il profilo della ripartizione territoriale rileva l'aumento della quota di segnalazioni relative alla(al 19,7%); è quasi raddoppiata l'incidenza di quelle concernenti operazioni effettuate all'estero (al 2,1%). A livello provinciale,si collocano ai primi posti per numero di segnalazioni in rapporto alla popolazione.Glicomplessivamente segnalate nel semestre superano i(di cui 48,3 relativi a transazioni effettivamente eseguite), sostanzialmente in linea con gli importi segnalati nel secondo semestre del 2023 (51,5 miliardi di cui 46,3 relativi a operazioni eseguite).Nel secondo semestre del 2024 la UIF ha analizzato e, in aumento dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo così le 143.850 SOS analizzate nell'intero anno. Nel periodo di osservazione, l'Unità ha avviato 83 procedimenti amministrativi finalizzati all'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione di operazioni sospette e ha adottato 11 provvedimenti di sospensione (13,3 per cento delle istanze analizzate) per un valore di 2,9 milioni di euro (erano 94 le istanze valutate nel secondo semestre 2023, di cui 11 con esito positivo, per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro).