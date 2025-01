Stellantis, Giorgio Vinciguerra a capo di Opel Italia

(Teleborsa) - Nell'ambito della più generale riorganizzazione di Stellantis Italia, è stato nominato un. Si tratta di, 52enne catanese, laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università di Catania. Vinciguerra ha una larga esperienza in molte aziende del settore automotive a livello nazionale ed europeo.Ha iniziato nel 1999 presso società di noleggio auto per, dove ha ricoperto posizioni nel Sales prima di una esperienza in Germania, dove ha raggiunto la posizione di Country Manager per Fiat e Abarth. Ha poi ricoperto posizioni in Jeep e Alfa Romeo Germania fino a divenire Head of Fleet Sales in FCA per la regione EMEA. In ultimo, prima del nuovo incarico come Managing Director Opel Italia, è stato Area Operation Manager per Jeep per l'area Enlarged Europe.L'obiettivo di Vinciguerra sarà quello diper Opel in Italia e rafforzare il ruolo del marchio tedesco all'interno del gruppo.Giorgio Vinciguerra sostituisce, che ora si occuperà del lancio e dello sviluppo del brandin Italia.