Borse europee in rialzo con focus su trimestrali, a Milano corre Ferragamo

FTSE MIB

Novartis

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Leonardo

STMicroelectronics

Nexi

Campari

Ferragamo

Lottomatica

LU-VE Group

Zignago Vetro

ENAV

Brembo

Ferretti

Philogen

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si sono concluse le riunioni della Fed e BCE confermando, sostanzialmente, le aspettative di mercato, mentre. Stamattinaha comunicato di aver raggiunto un utile netto rettificato trimestrale ben al di sopra delle stime degli analisti.(il gas europeo), che sale sopra i 52 euro per MWh, confermandosi ai nuovi massimi da ottobre 2023, con le quotazioni che restano sostenute dai forti consumi invernali e dalle rigide previsioni meteo per la prossima settimana.Sul fronte macroeconomico, inle vendite al dettaglio a dicembre sono risultate sotto le attese, mentre il tasso disoccupazione è salito al 6,2% a gennaio; inl'inflazione è stata inferiore alle attese a gennaio (+1,4% su anno); in, i prezzi alla produzione dell'industria sono tornati a crescere su anno a dicembre.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,038. Lieve aumento dell', che sale a 2.805,3 dollari l'oncia. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 72,56 dollari per barile, con un calo dello 0,24%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +110 punti base, con ilche si posiziona al 3,55%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,28%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,33%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,66%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,41%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 38.833 punti. In moderato rialzo il(+0,54%); come pure, leggermente positivo il(+0,62%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 2,71%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,19%. In luce, con un ampio progresso dell'1,51%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,38%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,67%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,64%),(+2,53%),(+2,51%) e(+2,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,95%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,96%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,41%.