Somec, nuove commesse in ambito glazing navale per 35 milioni di euro

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha ottenuto, di cui 20 in opzione, a beneficio della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili.I contrattidalla società e in parte comunicati al mercato in data 20 dicembre 2024. Tra gli ordini, il più significativo riguarda la realizzazione di tre navi presso un primario cantiere finlandese e destinate ad un noto armatore internazionale. La consegna delle navi è prevista a partire da giugno 2027 fino alla metà del 2029. L'effetto economico di tali ordini ricadrà tra il secondo semestre 2025 e il primo semestre 2029."Sono molto soddisfatto nel vedere rinnovata, ancora una volta, la fiducia di alcuni dei principali cantieri navali europei nei confronti del nostro Gruppo e in particolare della divisione Horizons riconoscendo il nostro costante impegno verso l'eccellenza e l'innovazione - ha detto il- Questo ulteriore attestato di stima rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma conferma anche il ruolo ricoperto da Somec in un settore sempre più ricco di sfide e opportunità"."Quello crocieristico si conferma infatti un ambito in costante evoluzione, dove la nostra expertise, la capacità di soddisfare i più elevati standard qualitativi, unitamente alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche all'avanguardia, ci permette di rispondere alle esigenze sempre più sofisticate di cantieri ed armatori - ha aggiunto - Al positivo segnale giunto dal mercato si aggiungono i positivi riscontri che stiamo ottenendo dal consolidamento dei dati del Gruppo sul 2024. Gli, in particolar modo la generazione di cassa e la diminuzione dell'indebitamento".