Assicurazioni, FWU in liquidazione: 120mila risparmiatori da proteggere

(Teleborsa) - La, Autorità di Vigilanza lussemburghese sul settore assicurativo, ha comunicato che la compagniadal Tribunale del Lussemburgo. La compagniatramite broker e si stima che abbia raggiunto. Per questo si è tenuto oggi uncon le associazioni rappresentative dei consumatori.A questo punto, glidovrebbero ricevereuna comunicazione di, ed entro 3 anni al massimo depositare l’istanza di. Una situazione complicata, dovuta al fatto che in Lussemburgo non opera il sistema di posta elettronica certificata (pec) e quindi le operazioni parrebbero rimesse al deposito cartaceo delle istanze.affinché creino un portale per gli inserimenti delle domande di ammissione al passivo italiane, atteso che i costi per l’utilizzo di legali in Lussemburgo potrebbero essere piuttosto alti.Ildelle somme - avverte Confconsumatori -si stimanoe soprattutto che per alcune polizze, specie quelle stipulate da pochi anni e che prevedevano i costi nei primi 5 anni di premio ricorrente,. Ivass ha confermato che l’Autorità lussemburghese ha comunque riferito che gli attivi posti a garanzia delle polizze come riserve tecniche risultano depositati presso la banca terza, distinti dal patrimonio della compagnia.Confconsumatori si farà carico dell’delle somme in Lussemburgo ed opererà con le proprie sedi territoriali per lache hanno venduto le polizze, anche se andrà verificata la solvibilità di questi soggetti per evitare cause inutili sotto il profilo sostanziale.