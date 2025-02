Constellation Brands scivola dopo downgrade a neutral

Constellation Brands

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra al Nasdaq un decremento del 3,54%, in scia al downgrade di Piper Sandler a "neutral" from "overweight". Il giudizio tiene conto dei dazi annunciati da Trump contro il Canada, n mercato chiave per il gigante delle bevande alcoliche che detiene fra gli altri il marchio di bitta Corona.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend della società rispetto all'indice statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 168,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 177,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 162,6.