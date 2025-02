Enilive, le stazioni di servizio cambiano look: il rebranding in azzurro inizia da Torino e Sanremo

(Teleborsa) - Le stazioni di servizio del cane a sei zampe cambiano look, inizia ilnuovi colori sui toni dell’azzurro, un rinnovato design degli ambienti di sosta e rifornimento, maggiore luminosità sotto la pensilina e tanti elementi digitali per comunicare in tempo reale con i clienti. Sono oltre un milione le persone in movimento che ogni giorno frequentano la rete di circaper rifornirsi di vettori energetici tradizionali o del biocarburante diesel HVOlution, per fare una ricarica elettrica, una spesa veloce o per fruire di servizi, tra cui il noleggio delle auto del car sharing Enjoy, il pagamento dei bollettini postali, l’autolavaggio e la ristorazione.Ilconsolida il percorso di riconoscimento e di vicinanza con i clienti di Enilive, già avviato con la caratterizzazione dei terminali per il rifornimento con l'identità visiva che qualifica la società come title sponsor della Serie A.Enilive è la società dedicata ai prodotti e ai servizi per una mobilità in trasformazione, flessibile e innovativa. Nel suo brand, caratterizzato dai toni dell'azzurro,il segno grafico che ha sostituito la fiamma e che rappresenta il contributo di Enilive all'interno del percorso di evoluzione della mobilità verso la transizione energetica. Le nuovesi faranno notare lungo le strade grazie a un grande monolite digitale che mostrerà il logo e elencherà i servizi presenti nella stazione. La pensilina, costituita da un fascione grigio in alluminio, sarà caratterizzata dalla presenza del brand Enilive e da una modanatura azzurra, retroilluminata a luci led che dopo il tramonto evocheranno anche il tradizionale giallo del cane a sei zampe.Lesi trovano a Torino, in via Botticelli, e a Sanremo (Imperia), in via Lamarmora.: tra queste, anche alcune stazioni in cui di recente sono stati inaugurati alcuni ALT Stazione del Gusto, i ristoranti nati dalla collaborazione tra Enilive e Accademia Niko Romito: a Vicenza (via della Scienza 6), Verona (via Tolosetto Farinata degli Uberti, 16) e Firenze (via Antonio del Pollaiolo). Nelle nuove stazioni di Torino e Sanremo, oltre alla trasformazione dell'area di sosta e rifornimento, sono stati ridisegnati anche gli Enilive Café già presenti, i cui esterni sono ora contraddistinti da un fascione color moka. Gli Enilive Café sono la più grande catena di bar in Italia, con circa 600 punti vendita che da qualche mese propongono una nuova offerta gastronomica, cui se ne aggiungono altrettanti in Europa.Ilprevede anche pannelli digitali sui montanti delle pensiline delle nuove Enilive Station che contribuiranno a una comunicazione rapida ed efficiente sui prodotti e i servizi disponibili in ogni stazione. Questi elementi contribuiranno anche ad ampliare l’esperienza digitale dei clienti già supportata dall'app Enilive da cui è possibile pagare i rifornimenti, la sosta e altri acquisti in modo automatizzato, e da cui è inoltre possibile partecipare a due programmi di loyalty: 'Enilive Insieme', che offre ai clienti premi ed esperienze esclusive, tra cui un concorso che mette in palio migliaia di ingressi VIP Experience in tutti gli stadi italiani in cui si giocano le partite della Serie A Enilive 2024/2025, di cui Enilive è title sponsor fino al 2027; e 'Più Insieme', dedicato ai clienti Enilive e Plenitude.