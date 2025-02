Garofalo Health Care, riepilogo su acquisto azioni proprie

Garofalo Health Care

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato che dal 27 al 31 gennaio 2025, ha, pari allo 0,01% del capitale sociale, al prezzo medio di 5,1366 euro per azione, per uncomplessivo pari aA seguito degli acquisti appena comunicati, al 3 febbraio, la società attiva nel settore della sanità privata accreditata detiene 1.827.134 azioni ordinarie proprie, pari al 2,03% del capitale sociale.Nel frattempo, in Borsa,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 5,32 euro.