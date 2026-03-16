GHC, Garofalo: risultati in crescita su tutti indicatori, superati eventi sfavorevoli

(Teleborsa) - "Chiudiamo il 2025 con risultati in crescita su tutti gli indicatori
, a riprova delle comprovate capacità manageriali di tutta la squadra, che ci hanno consentito di superare al meglio anche alcuni eventi sfavorevoli, esogeni e indipendenti dalla nostra gestione". Lo ha detto l'amministratrice delegata di Garofalo Health Care
(GHC), Maria Laura Garofalo
, commentando i risultati 2025
.
"Per il 2026 abbiamo priorità chiare, rappresentate dal completamento del Centro Cuore Cardiovascolare presso l'Aurelia Hospital, il cui avvio in esercizio è previsto nei primi mesi del 2027, e che trasformerà la struttura in un punto di riferimento assistenziale importante al livello nazionale - ha aggiunto - Contemporaneamente, siamo particolarmente soddisfatti dell'ultima acquisizione effettuata
riguardante la Casa di Cura Città di Roma, che ci ha consentito di avviare un proficuo progetto di riconversione e riallocazione dell'offerta assistenziale che coinvolge, oltreché la neo-acquisita Casa di Cura Città di Roma, altresì le altre due strutture ospedaliere, Aurelia Hospital ed European Hospital; un progetto ambizioso e innovativo che a regime consentirà alle 3 strutture di esprimere performance di assoluta eccellenza e allineate ai migliori standard del Gruppo".