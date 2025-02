Generalfinance stipula contratto re-factoring cn Banco Desio

Generalfinance

Banco Desio e Della Brianza

(Teleborsa) -ha stipulato un nuovo, nella forma tecnica della(Re-factoring) in modalità, per un plafond massimo diL’operazione si inserisce nell’ambito della strategia di Generalfinance didelle fonti di funding, attraverso accordi con controparti solide, didella provvista e di incremento della, al fine di supportare l’espansione dei crediti verso clienti in coerenza con quanto verrà definito nel nuovo Piano Industriale.