INPS, Riforma Disabilità: semplificazione, inclusione e un nuovo approccio culturale

(Teleborsa) - "L'INPS ribadisce il proprio impegno nell'attuazione della Riforma della disabilità, fortemente voluta dal ministro Locatelli, per migliorare l'accesso alle prestazioni e garantire una maggiore inclusione sociale". Questo il messaggio rilanciato durante l'evento, tenutosi oggi a Milano in collaborazione con l'Università Bocconi. Il convegno – fa sapere l'Istituto in una nota – ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo accademico e sportivo, nel quale sono state illustrate le principali novità della riforma. Tra queste, la, che consentirà di evitare ripetuti passaggi amministrativi e sanitari, permettendo di avviare la procedura con la sola trasmissione telematica del certificato medico introduttivo. Un unico verbale comprenderà tutte le tipologie di disabilità accertate, dalla legge 104/92 all'invalidità civile, fino alla legge 68/99."La riforma della disabilità – ha dichiarato– rappresenta una grande sfida per l'Istituto e per il Paese, perché non si limita alla prestazione in sé, ma richiede un cambio di prospettiva culturale e sociale. Ringrazio la Ministra Locatelli per la fiducia accordataci". Ha poi sottolineato come "L'avvio della sperimentazione sia una prima attuazione del welfare generativo, basato sulla personalizzazione dei servizi ai cittadini, su cui stiamo riprogettando tutte le prestazioni di INPS. Ritengo che lo sport sia uno dei migliori strumenti per l'inclusione sociale delle persone con disabilità".Per supportare al meglio questa transizione e accelerare le tempistiche, l'INPS ha avviato un piano di potenziamento del proprio organico medico, con l'. In aggiunta alle visite unificate, si sta sviluppando una piattaforma di interoperabilità per facilitare lo scambio e la gestione integrata delle informazioni tra tutti i soggetti coinvolti, in un'ottica di maggiore efficienza e trasparenza."Rendere l'INPS l'unico ente accertatore – ha aggiunto– significa ridurre tempi e oneri burocratici. Si tratta di una svolta determinante per chi deve già affrontare sfide di natura personale e familiare e non può sobbarcarsi un iter frammentario e ripetitivo".Lapunta, infine, a riconoscere il ruolo cruciale dei caregiver e a facilitare la conciliazione tra lavoro e cura. I dati sulle richieste di permessi ex legge 104/92, in costante crescita (+18% per i permessi personali, +14% per quelli a favore di un familiare e +7% per i congedi straordinari), testimoniano una maggiore sensibilità sociale e la necessità di tutele più ampie per i nuclei familiari.