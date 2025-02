Mutui Green in espansione: il contributo di Renovalo alla transizione energetica

Renovalo (ISIN: IT0005500571 – Target Price consensus: €5.42)

(Teleborsa) -stanno diventando una scelta sempre più conveniente per i clienti e, al contempo, una garanzia ipotecaria più solida per le banche. Il divario tra i tassi di interesse dei mutui tradizionali e quelli destinati agli immobili ad alta efficienza energetica continua ad ampliarsi. Secondo i dati, a novembre 2023 il tasso medio sui mutui non green era del 3,62%, mentre quello sui mutui green si attestava al 3,33%, con un differenziale di 0,29 punti percentuali. Nel corso del 2024, la tendenza si è accentuata: a ottobre, i mutui green sono scesi al 2,66%, mentre quelli tradizionali si sono fermati al 3,01%, portando il gap a 0,35 punti percentuali.Se da un lato idall’altro i requisiti per accedervi stanno diventando più stringenti. Le nuove direttive non si limiteranno a premiare gli immobili con una buona classe energetica, ma terranno conto anche delle reali prestazioni energetiche dell’edificio. Inoltre, chi effettua interventi di efficientamento dovrà dimostrare una riduzione dei consumi di almeno il 30% a fine lavori per poter beneficiare delle agevolazioni previste.Renovalo tra i principali operatori del settore dell’efficientamento energetico, gioca un ruolo chiave in questo contesto.si distingue per il suo modello innovativo e certificato ESCo, che unisce efficienza energetica, recupero edilizio e sostenibilità ambientale,