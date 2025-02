PIL 2025 verso +0,4%, salgono deficit e debito

(Teleborsa) - La crescita dell'Italia,: in peggioramento il deficit, dal 3,3 ale portando il debito, che aumenta di 1,5 punti, a quota 138,4% del Pil.Il 2024, invece, dovrebbe chiudersi con un Pil reale di +0,6/+0,7%: sono i numeri aggiornati dell'Osservatorio dei conti pubblici italiani (Ocpi) dell'Università Cattolica di Milano, pubblicati dopo i dati del PIL diffusi dall'Istat.Per il report, comunque," se non per il ritardo di un anno della riduzione del deficit sotto il 3%.Intanto, l'Europa guarda alle possibili mosse di Trump che nelle scorse ore ha confermato che annuncerà presto dazi anche all'Ue che prepara una dura risposta. Sicuramente“. Così hil Presidente degli Stati Uniti, parlando ai reporter nello Studio Ovale, ha confermato l’intenzione di imporre dazi sulle importazioni anche dall’Unione europea., ha detto.