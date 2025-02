BCE, a dicembre nuovo calo dei tassi per prestiti a società e mutui per famiglie

(Teleborsa) - L'indicatore composito deldell'eurozona ènel mese di dicembre 2024. È quanto emerge dal consueto rilevamento della Banca centrale europea (), mentre l'indicatore per i nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di case è diminuito di 8 punti base al 3,39%.Il tasso di interesse composito per i nuovicon scadenza concordata dalleè diminuito di 12 punti base al 2,80%; il tasso di interesse per i depositi overnight dalle società è diminuito di 4 punti base allo 0,77%.Il tasso di interesse composito per i nuovicon scadenza concordata dalleè diminuito di 15 punti base al 2,45%; il tasso di interesse per i depositi overnight dalle famiglie è invariato allo 0,35%.