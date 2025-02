BNL, utile ante imposte del quarto trimestre quasi raddoppia a 195 milioni di euro

BNP Paribas

(Teleborsa) - L'utile ante imposte di, controllata italiana del gruppo francese, si attesta a 202 milioni di euro nel quarto trimestre del 2024, in forte incremento rispetto allo stesso periodo del 2023 e, dopo l'attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking alla linea di business Wealth Management (Divisione IPS), BNL genera un. Lo si legge nella nota sui risultati dell'intero gruppo , dove viene spiegato che la significativa crescita degli utili di BNL riflette la buona qualità dell'attività della banca e la sua solida gestione del rischio, con un effetto forbice positivo.sono in aumento del 2,1%/4T23 con una crescita nei segmenti della clientela Corporate e del Private Banking. Glisono in calo rispetto al 4T23 del 2,9% nel loro complesso e dell'1,8% sul perimetro al netto dei crediti deteriorati. Impieghi stabili, tuttavia, nel confronto 4T24/3T24 (+0,1%) riflettendo, nell'ultimo trimestre, il ritorno alla crescita della produzione di nuovi prestiti a medio e lungo termine nel segmento Corporate. La raccolta indiretta (assicurazioni vita, fondi comuni e risparmio amministrato) registra un rialzo del 6,2% rispetto al 31/12/2023 grazie alla crescita dei fondi comuni e della raccolta amministrata. La raccolta netta nel Private Banking si attesta a 1,9 miliardi di euro nel 2024 e si riflette in una crescita delle masse gestite pari al 4,7% nel confronto anno su anno.Ilsi attesta a 724 milioni di euro (+2,8%/4T23). Ilè in aumento del 2,5% grazie alla crescita dei margini sui depositi e al contributo positivo degli impieghi a breve termine, in parte controbilanciati dal calo dei volumi nei prestiti a medio-lungo termine. Le commissioni crescono del 3,2%/4T23, grazie all'aumento delle commissioni finanziarie, parzialmente controbilanciato dal calo di quelle bancarie. I, pari a 461 milioni di euro, sono in calo dello 0,9% per le azioni di contenimento delle spese. L'effetto forbice è positivo, pari a 3,7 punti percentuali. Il risultato lordo di gestione ammonta a 263 milioni di euro (+10,0%/4T23).Il, pari a 58 milioni di euro, è in calo e si attesta, nel trimestre, a 32 punti base in rapporto agli impieghi alla clientela, con un netto calo dovuto alla riduzione del portafoglio di crediti deteriorati e al miglioramento strutturale del profilo di rischio. Dal 2014 tale indicatore è in costante calo (46 pb nel 2024).