BNP Paribas, utile 2024 sale a 11,7 miliardi di euro. Conferma politica di distribuzione

BNP Paribas

(Teleborsa) - Il colosso bancario franceseha chiuso ilcon un margine di intermediazione del Gruppo pari a 12.137 milioni di euro, con un aumento del 10,8% rispetto al 4° trimestre 2023 su base distribuibile. L'utile netto di Gruppo è pari a 2.322 milioni di euro nel 4T24, con un incremento del 15,7% rispetto al 4T23 (2.007 milioni di euro). Per l', il margine di intermediazione si attesta a 48.831 milioni di euro, con un aumento del 4,1% sul 2023, mentre l'utile netto del Gruppo è pari a 11.688milioni di euro (rispetto a 11.232 milioni di euro nel 2023).Gli: ricavi in crescita del +4,1%/2023 (obiettivo: crescita di oltre il 2%/2023); effetto forbice +2,0 punti (obiettivo: effetto forbice positivo); costo del rischio a 33 pb (obiettivo: inferiore a 40 pb); utile netto a 11,7 miliardi di euro (obiettivo: superiore a 11,2 miliardi di euro)."Nel quarto trimestre 2024, il Gruppo registra un'ottima performance e supera i suoi obiettivi per il 2024, con una solida struttura finanziaria. Lae gli assi di crescita sono già definiti oltre il 2026 - ha commentato il- Il Gruppo dispone, con CIB, di una piattaforma ad alto valore aggiunto e di un potente generatore di crescita che continua ad acquisire quote di mercato. Stiamo lanciando un nuovo piano strategico per la Banca Commerciale in Francia e stiamo estendendo quello di Personal Finance al 2028, con l'obiettivo di portare la redditività di queste due attività di CPBS al livello di quella del Gruppo. I ricavi delle banche commerciali dovrebbero essere peraltro sostenuti dal nuovo contesto di tassi di interesse. La nostra traiettoria si baserà anche su IPS, e in particolare sulla crescita organica nell'Assicurazione, nell'Asset Management e nel Wealth Management"."Prevedo inoltre una forte accelerazione, trainata dall'attuazione di operazioni di crescita esterna con il progetto AXA IM e con gli sviluppi nel Wealth Management e nell'Assicurazione Vita - ha aggiunto - Forte del suo modello diversificato e integrato, BNP Paribas è in".BNP Paribas(pay-out ratio del 60%, di cui almeno il 50% in dividendi) per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e introduce un acconto semestrale sui dividendi a partire dal 2025, sulla base del 50% dell'utile netto per azione del primo semestre, con un primo pagamento il 30 settembre 2025 per il primo semestre 2025. Su questa base, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea Generale degli azionisti del 13 maggio 2025 di versare un dividendo di 4,79 euro, pagato in contanti, pari ad un tasso di distribuzione del 50% dell'utile dell'esercizio 2024. La data di stacco del dividendo sarà il 19 maggio 2025, con un pagamento in data 21 maggio 2025. Inoltre, nel secondo trimestre del 2025 sarà avviato un programma di riacquisto di azioni di 1,08 miliardi di euro.