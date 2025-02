Commercialisti, Cataldi (Unione Giovani): "Lavoriamo insieme per agevolare ricambio generazione"

(Teleborsa) - Prevedere ulteriori misure e agevolazioni per favorire il tirocinio e supportare attivamente l'ingresso dei giovani nel mondo professionale. È quanto emerso dall'incontro odierno tra i membri dellae ilL'appuntamento è stato l'occasione per discutere di nuove misure a favore delle prossime generazioni di professionisti: la Giunta dell'UNGDCEC ha evidenziato la necessità di adottare strategie mirate per fronteggiare il calo di iscritti all'Albo dei praticanti e garantire il futuro della professione, con particolare attenzione alla sostenibilità della Cassa previdenziale."Secondo l'ultimo Rapporto sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 2024, il numero degli iscritti al Registro dei tirocinanti è ulteriormente in calo: dai 13.954 del 2021 agli 11.522 del 2023 (calo di 1.259 unità). È nostro dovere continuare a impegnarci per offrire opportunità concrete ai giovani professionisti, affinché possano affrontare con sicurezza le sfide del domani – ha affermato a margine dell'incontrosottolineando l'importanza del ruolo della Cassa per il benessere e la crescita delle future leve professionali –. L'Unione dal canto suo ha già avviato diversi progetti per avvicinare i giovani alla professione, tra cui Obiettivo Uni.Co, che vede protagonista l'Unione in oltre 50 atenei di tutta Italia per sensibilizzare gli studenti sulle opportunità concrete che offre la libera professione in tema di prospettive, nuove specializzazioni e politiche di welfare; e Percorso Professionale Certo, iniziativa rivolta a tirocinanti e giovani Commercialisti, che promuove la creazione di un protocollo quadro innovativo e sistemico, per ridefinire le condizioni di crescita professionale e retributive, mettendo al centro lo sviluppo del talento e il riconoscimento del valore individuale. Progetti che si rafforzerebbero con l'introduzione di un bando specifico che agevoli e favorisca il tirocinio. Mi preme ringraziare il presidente Ferdinando Boccia e tutto il CDA della Cassa per l'attenzione che, anche in collaborazione con l'Unione, pongono verso i giovani tirocinanti e futuri colleghi".