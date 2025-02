Fideuram Direct, raggiunti 77.000 clienti e 2,9 miliardi di euro di attività finanziarie

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, la piattaforma di Wealth Management digitale per il Private Banking con circa 150.000 clienti nel 2025 (circa il 20% dell'attuale clientela di Fideuram), hadella clientela al 31 dicembre 2024. Lo si legge nella nota sui conti per l'intero 2024 del gruppoViene segnalata la collaborazione conper l'iniziando con Belgio e Lussemburgo.Ladel gruppo - che serve il segmento di clientela di fascia alta (Private e High Net Worth Individuals) tramite Fideuram e le sue controllate Intesa Sanpaolo Private Banking, SIREF Fiduciaria, Intesa Sanpaolo Wealth Management, Reyl Intesa Sanpaolo, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management e Fideuram Asset Management Ireland - ha chiuso il quarto trimestre del 2024 con undi 321 milioni di euro (vs 348 milioni di euro nell'ultimo trimestre del 2023). Nell'intero anno il risultato netto è stato pari a 1.462 milioni di euro (vs 1.366 milioni di euro nel 2023).