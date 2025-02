G Rent, principale azionista Esperia Investor sale al 51,26% dopo AuCap

G Rent

(Teleborsa) -, proptech company attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che(controllata congiuntamente da Db Real Estate S.r.l., società riconducibile alla Famiglia Di Bartolo, e da Antonio Ferrara) hasociale rappresentativo di azioni che conferiscono diritto di voto, a seguito della sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitaleIn particolare, Esperia Investor S.r.l., a seguito della sottoscrizione di 808.839 azioni durante il periodo di opzione e di 1.130.288 azioni inoptate, ha dichiarato di detenere 4.188.404 azioni ordinarie, pari al(prima dell'aumento di capitale in opzione Esperia Investor S.r.l. deteneva 2.249.277 azioni pari al 36,95% delle azioni aventi diritto di voto).G Rent ricorda che lo statuto prevede che l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) previsto dal TUF (cosiddetta) non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan.