Redfish, Websim avvia copertura con Buy e TP a 2,27 euro

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () ha avviato la copertura su(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, con" ediper azione (upside potenziale del 90%).Gli analisti ricordano che RFLTC, con l'obiettivo di realizzare progetti di aggregazione settoriale tramite operazioni add-on. Di rilievo il progetto di integrazione tra il Gruppo Movinter (progetto rail-navy) e Tesi (aerospace), che punta a sinergie di produzione e di prodotto, volte ad offrire ai clienti un complesso assemblaggio, perseguendo la strategia del punto di contatto unico. Con una partecipazione totalitaria, RFLTC consolida il Gruppo Movinter.Il. Ad oggi il portafoglio è investito in sette aziende, attive in settori che spaziano dall'industriale puro all'aerospace e tech, dalla multiutility fino alla diagnostica sanitaria. Senza exit predeterminate e con una visione di lungo termine, RFLTC riesce a realizzare investimenti a multipli competitivi (storicamente l'EV/EBITDA medio si è mantenuto sotto 5.5x). Costi della holding contenuti (circa 1,3% del NAV), potenzialmente bilanciabili con i ricavi derivanti dai servizi erogati alle partecipate, una policy di remunerazione del management che ne favorisce il commitment e l'allineamento agli interessi degli stakeholders, si traduce in un portafoglio con un trade-off risk-return interessante per gli investitori.Websim fa notare che il solo valore cumulato delle partecipazioni in Movinter e Polieco supera 2x la market cap di RFLTC. Ai prezzi correnti, gli analisti ritengono il profilo risk-return del portafoglio interessante per gli azionisti, che dovrebbero beneficiare di una dividend policy compresa tra 0,3-1,0 milioni di euro all'anno, un programma di buyback di 2 milioni di euro (già eseguito per oltre 1/3) e un Gross Asset Value del portafoglio con un multiplo implicito pari a 1,8x il capitale investito, che rende