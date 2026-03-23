SYS-DAT, Intesa avvia copertura con Buy: crescita di qualità a valutazione interessante

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha avviato la copertura
su SYS-DAT
, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, con un target price di 8,7 euro
per azione e una raccomandazione "Buy
" visto l'upside potenziale dell'88%.
Gli analisti scrivono che SYS-DAT combina quattro interessanti caratteristiche di investimento
: 1) esposizione alla digitalizzazione strutturale delle imprese italiane; 2) un modello di business difendibile basato su software verticale proprietario, applicazioni mission-critical ed elevati costi di switching; 3) un profilo di ricavi resiliente e relativamente visibile, supportato da ricavi ricorrenti e ripetibili, nonché da una bassa concentrazione della clientela; e 4) significative opportunità di consolidamento in un mercato ICT nazionale ancora frammentato. SYS-DAT serve oltre 6.000 clienti, con oltre l'80% dei ricavi ricorrenti o ripetibili. Circa il 60% dei clienti è con il gruppo da più di cinque anni, il tasso di abbandono storico si è mantenuto a una cifra bassa e il cliente più importante rappresenta solo circa il 2,6% delle vendite. SYS-DAT ha registrato
un fatturato di 89,6 milioni di euro nell'esercizio 2025 (+55,9% su base annua o +9,8% a crescita organica) e un EBITDA di 17,1 milioni di euro, con margini del 19%. Intesa prevede una crescita continua del fatturato e un graduale miglioramento dei margini nel periodo 2026-2028.
Viene anche fatto notare che SYS-DAT ha sviluppato un modello "make & buy" credibile
, che combina la crescita organica con acquisizioni volte ad ampliare le capacità, le competenze verticali e la base clienti. Dal 2020, il gruppo ha portato a termine numerose operazioni e ha dimostrato che la creazione di valore non deriva solo dai ricavi acquisiti, ma anche dalle vendite incrociate, dall'integrazione e dall'espansione della piattaforma. "Questo rende SYS-DAT, a nostro avviso, uno dei consolidatori più interessanti nel panorama Digital/IT quotato italiano", si legge nella ricerca.
Ai livelli attuali, Intesa crede che il mercato stia attribuendo un valore limitato alla crescita a medio termine del gruppo, alla qualità dei ricavi e al potenziale di consolidamento. "A nostro parere, ciò crea un punto di ingresso interessante
, a condizione che l'azienda continui a perseguire con successo sia la crescita organica che l'integrazione", viene sottolineato.