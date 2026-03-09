SYS-DAT, Kepler Cheuvreux avvia copertura con Buy: de-rating dovuto ad AI "eccessivo"

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha avviato la copertura
su SYS-DAT
, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, con una raccomandazione
"Buy
" e un target price
di 6 euro
per azione. L'upside potenziale è del 28%, poiché si ritiene che il de-rating dovuto all'AI sia eccessivo: l'aspettativa è che l'AI rimodelli le interfacce e migliori la produttività, ma non sostituisca i sistemi operativi principali e i flussi di lavoro integrati nelle PMI.
"L'attuale dibattito su SYS-DAT si concentra sul rischio di integrazione e sulla disruption dell'IA, ma noi vediamo una storia più semplice, basata sull'esecuzione
", si legge nella ricerca, dove viene spiegato come SYS-DAT monetizzi la sua base installata attraverso un playbook ripetibile/ricorrente su tre flussi di entrate: innanzitutto, fidelizzando i clienti sulla sua piattaforma ERP verticale, poi espandendo la sua quota di portafoglio tramite moduli a valore aggiunto e servizi ICT ricorrenti.
Kepler prende in considerazione l'acquisizione di A&C
, ipotizzando una tempistica di integrazione prudente, una temporanea diluizione del mix e un avvio più lento del cross-selling. Anche in questo scenario cauto
, intravede ancora un percorso credibile verso margini di circa il 20%
nel tempo.
Inoltre, esamina le passate attività di M&A
dell'azienda. L'analisi delle strutture di deal divulgate (cash + corrispettivo differito + earn-out legati all'EBITDA) suggerisce che SYS-DAT cerca tipicamente di proteggere i propri rendimenti e di garantire l'impegno continuo dei venditori dopo il completamento, mantenendo al contempo la flessibilità finanziaria ed evitando tensioni di bilancio
. "Sebbene il mercato consideri spesso rischiose le strategie di buy-and-build, riteniamo che l'approccio di SYS-DAT riduca il rischio di pagamenti in eccesso e supporti la capitalizzazione di cassa", viene sottolineato.