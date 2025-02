Wall Street incerta con tensioni commerciali. Attesa per conti Alphabet

Alphabet

(Teleborsa) -, mentre gli. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha provocato una grande reazione dei mercati azionari e valutari con l'annuncio di dazi elevati su, ma ha poi sospeso le tariffe per un mese, anche se non è chiaro come finirà. I leader di Messico e Canada hanno concordato di rafforzare la sicurezza ai rispettivi confini con gli Stati Uniti in risposta alle richieste di Trump di reprimere il contrabbando di droga e l'immigrazione illegale.Intanto, laha imposto tariffe di importazione su alcune materie prime e importazioni industriali dagli Stati Uniti come rappresaglia ai nuovi dazi di Trump. In particolare, il colosso asiatico imporrà un dazio del 15% sulle importazioni di carbone e gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti e un ulteriore dazio del 10% su petrolio greggio, attrezzature agricole e automobili dal 10 febbraio. Il ministero del commercio cinese ha anche imposto controlli sulle esportazioni di terre rare e materiali chiave come tungsteno e tellurio.Continua intanto la. L'evento clou di oggi sono i conti di, la società madre di, che arriveranno dopo la chiusura del mercato. Gli analisti presteranno molta attenzione alla spesa per intelligenza artificiale, in particolare dopo l'emergere della start-up cinese DeepSeek la scorsa settimana.Sempre sul fronte delle trimestrali,ha registrato un quarto trimestre sopra le attese e annunciato un nuovo buyback da 15 miliardi di dollari,ha confermato la guidance dopo un 2024 in crescita,ha comunicato che gli utenti attivi mensili sono saliti a 675 milioni a fine 2024 (con abbonati premium a 263 milioni).Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a -0,07% sul; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 6.000 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il(+0,25%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,05%).