Airport Day, Ricci (SACE): nel 2024 sostenuti progetti di rilievo strategico per Italia per oltre 10 miliardi

(Teleborsa) -scali moderni, efficienti, con più connessioni, ci rendono più competitivi e attrattivi dando anche una spinta maggiore all’export. Noi di SACE siamo al fianco delle imprese che investono in capacità aeroportuale e di tutto il comparto con le filiere annesse". Lo ha dettoAmministratrice Delegata di SACE a Airport Day, Aeroporti in pista per il Paese"Nell’ultimo annototali sul territorio nazionale dando ossigeno all’occupazione e a tutti i fornitori di filiera"."Per dare maggiore impulso dobbiamo lavorare in modo integrato su tutta la rete infrastrutturale. Il nostro intervento abbraccia tutte le infrastrutture: nell’ultimo anno abbiamo sostenuto progetti di rilievo strategico per l’Italiagenerando un impatto sulla produzione di 35 miliardi e salvaguardando